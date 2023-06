Agliana, studenti dell'Istituto Aldo Capitini donano giocattoli al Meyer

Un gesto di generosità verso i piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Mayer ha segnato gli ultimi giorni di scuola all’Istituto Aldo Capitini di Agliana. Con la "Giornata dello sport" che si è svolta tra la palestra della scuola e lo stadio comunale Bellucci, gli studenti hanno raccolto contributi per l’acquisto di giocattoli da donare al Mayer. Tre le partite disputate. Due finali del Torneo di calcetto (rispettivamente del biennio e del triennio) sono state giocate nella palestra del Capitini. Allo stadio Bellucci, invece, gli studenti si sono sfidati nella partita di solidarietà. E poca importanza ha avuto chi ha vinto e chi ha perso, perché la vera vincitrice è stata la generosità. La partita al Bellucci era finalizzata alla raccolta fondi per acquistare giocattoli da donare ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, sperando di poter rallegrare le loro giornate. Erano presenti il dirigente scolastico del Capitini Carmine Gallo e il sindaco di Agliana Luca Benesperi.

"Un bellissimo evento – ha commentato il preside –, di grande portata e senso civico che ha coinvolto tutta la comunità scolastica. La proposta di una raccolta di solidarietà per il Mayer è partita dagli studenti. L’abbiamo portata all’attenzione degli organi collegiali ed è stata sostenuta con entusiasmo. Ringrazio gli studenti e i docenti di scienze motorie che si sono impegnati in questa iniziativa. Gli studenti del Capitini – ha quindi concluso il professor Gallo – dimostrano di essere cittadini consapevoli e attenti ai bisogni della società". Il sindaco Luca Benesperi ha molto apprezzato sia l’evento sportivo che gli scopi di beneficenza. "Complimenti a tutti – ha detto il primo cittadino di Agliana –, in particolare al preside, ai docenti, al rappresentante d’istituto e a tutti gli studenti, che fanno del Capitini una scuola d’eccellenza".

Piera Salvi