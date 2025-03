Agliana incalza Quarrata, il Chiazzano risale

PISTOIASi è chiusa la venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nel girone A di Prima, il Cqs Pistoia ha pareggiato a reti bianche in trasferta con il Mulazzo, mantenendosi al di sopra della zona retrocessione. E il Chiazzano, con il 3-0 casalingo inflitto al Serricciolo, pur rimanendo all’ultimo posto può continuare a sognare la salvezza. Passando al girone D, il Quarrata è sceso in un sol colpo dal secondo al quarto posto: Fattori ha segnato, ma l’Albacarraia ha vinto 2-1. E in quinta posizione è salita l’AM Aglianese, dopo il 2-0 fatto registrare al Bellucci contro il Maliseti Seano. Dovrà rialzarsi l’Atletico Casini Spedalino, sconfitto nella tana della Folgor Calenzano (locali vittoriosi per 1-0).

Scendendo in Seconda Categoria, il derby è andato al Chiesina Uzzanese: Formato ha messo la firma sotto la rete dell’1-0 al Bramalegno che permette al Chiesina di consolidare la quarta piazza a -2 proprio dei pesciatini. Pollici alzati anche per Borgo a Buggiano (quinto dopo l’1-0 sul Cascio certificato da Ricci) e Giovani Via Nova (che è in corsa per salvarsi a seguito del 2-0 esterno sul Molazzana). E si chiude così con il girone C, con il San Niccolò che non è riuscito ad approfittare del mezzo passo falso della capolista Pietà e ha visto anzi salire a due punti il distacco dal vertice: gli aglianesi hanno conservato il secondo posto, ma sono stati battuti da un Cintolese in gran forma come dimostrato dal 4-2 finale. Necini ha firmato l’1-0 della Virtus Montale, corsara a Prato con la Galcianese. E i montalesi hanno così agganciato in quarta posizione la Montagna Pistoiese, considerando che la banda Zinanni è stata fermata dal Mezzana (1-1). Ma risalgono con prepotenza anche le quotazioni del Pistoia Nord, sesto a seguito del 2-0 casalingo fatto registrare contro il Tavola. Di Marzico l’acuto che ha permesso al Montalbano Cecina di vincere 1-0 contro l’Olimpia Quarrata, mentre in zona playout il Bugiani ha colto un pari a reti inviolate con il Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino