Adesso l’Estra deve dare continuità. Okorn: "La vittoria come medicina"

PISTOIALe vittorie sono la panacea per tutti i mali perché oltre a curare i dolori della classifica aiutano anche il morale. Pistoia, dopo nove sconfitte di fila, aveva bisogno di tornare al successo e la speranza è che la vittoria contro Varese abbia alleviato almeno in parte alcuni mali. "Le vittorie aiutano sotto tutti i punti di vista – dice Gasper Okorn – ed il successo contro Varese ci ha consentito di trascorrere una settimana più tranquilla anche se abbiamo diversi problemi per quanto riguarda gli infortuni che cercheremo di superare nel migliore modo possibile. Per quanto riguarda i 12 che giocheranno a Trapani (domani sera, nda), dovremo vedere dopo l’ultimo allenamento. Al momento sono in ballo un paio di cose, non faccio nomi: vedremo".

Pistoia piano, piano sta provando a cambiare volto, ad acquisire una fisionomia più precisa ma l’aspetto più importante è che la reazione che c’è stata nel secondo tempo contro Varese non rimanga solo una reazione del momento. "Stiamo crescendo, siamo un po’ più organizzati sia in difesa che in attacco anche se ancora abbiamo troppi alti e bassi – prosegue Okorn – Questo primo mese il calendario non è stato facile e ribadisco che dopo le due partite in casa e la sosta per la Coppa Italia e la Nazionale potremo tirare le somme di questa mia prima di campionato. Per tornare alla gara contro Varese mi è piaciuta la reazione perché il primo tempo è stato il peggiore di tutta la stagione non solo da quando ci sono io e riuscire nel secondo tempo a rimontare e vincere di 15 punti dimostra tanto carattere da parte dei giocatori".

"Mi aspetto esattamente quello, la reazione, come dei combattenti; voglio vedere il carattere, dobbiamo giocare sempre così soprattutto in casa dove non dobbiamo avere paura di nessuno perché i tifosi meritano di vedere i giocatori dare il massimo". Un atteggiamento che i biancorossi dovranno mettere in campo sabato a Trapani anche se l’impegno è senza alcun dubbio dei più difficili. "Si parte sempre da zero a zero per cui c’è sempre una possibilità – afferma Okorn - Detto questo realisticamente Trapani ha un roster che è il top ed infatti sono primi in classifica. Se pensiamo a Trieste e Varese loro sono di un’altra categoria però è anche vero che giocando contro Trapani alla fine è più facile per noi perché abbiamo meno pressione addosso e sappiamo che dopo questa partita avremo due gare in casa che saranno sfide che decideranno il resto della stagione".

"Voglio vedere come difenderemo e il messaggio è che noi abbiamo un piano partita e dobbiamo seguirlo dall’inizio alla fine ed il nostro piano partita prevede che quando difendiamo sui loro migliori giocatori ognuno deve sentirsi responsabile. Questo è ciò che voglio vedere ovvero che ogni giocatore si prenda le proprie responsabilità".

Maurizio Innocenti