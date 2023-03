"Addio all’inverno" Ma senza rimpianti La Doganaccia chiude e si prepara all’estate

Con l’arrivo della primavera, la Doganaccia ha chiuso ufficialmente la stagione della neve. Lo ha fatto ringraziando tutti i turisti e salutando un inverno difficile, affrontato tuttavia senza perdersi d’animo. Una chiusura sancita da una lettera scritta sabato scorso 25 marzo. "Oggi si chiude la nostra stagione invernale – scrivono i gestori, Sergio Ceccarelli con i figli Marco e Ronni –. E’ stata una stagione bellissima e con tanta affluenza, le novità che avevamo realizzato durante la pandemia speriamo vi siano piaciute. Siamo davvero felici di avervi avuto nostri ospiti. Vogliamo ringraziare tutti per averci scelto e abbiamo cercato di dare tutto il nostro comprensorio al meglio delle proprie possibilità. Vi aspettiamo, con tante novità, per il prossimo inverno, e fin da ora stiamo già lavorando per rendere la nostra stazione ancora più ospitale". Ora è prevista una settimana di riorganizzazione e, già dal primo aprile, il comprensorio sarà in piena attività. Intanto, visto che ci sono zone innevate e altre libere, gli escursionisti con ciaspole e scarponi, a seconda del fondo, hanno già iniziato le loro camminate, spesso accompagnati dalle guide ambientali del comprensorio.

"Da adesso fino a giugno – si legge ancora – saranno aperti i nostri rifugi con i bar ristoranti. La Funivia da Cutigliano a Doganaccia sarà aperta tutti i fine settimana. Da Pasqua saremo aperti con tutte le attrazioni estive: parco avventura, bob su rotaia, parete di arrampicata, piste da discesa per le bici, gravity kart, passeggiate ed escursioni, accompagnati dalle nostre guide ambientali".

La funivia riaprirà tutti i giorni a partire da giugno, ma in caso di gruppi, basta telefonare per essere portati dal paese di Cutigliano fino alla stazione d’arrivo. C’è anche, inevitabilmente, una riflessione su un inverno del tutto anomalo: "La stagione invernale non è iniziata bene, quei 50 giorni in cui non c’è stata neve hanno lasciato il segno. Il periodo natalizio, per quanto riguarda gli incassi, è quasi metà stagione – spiegano ancora i gestori – e anche il caro energia si è fatto sentire, tutto sommato però abbiamo tenuto, anche se abbiamo aperto solo il 18 gennaio, senza negare che sia stata una stagione difficile. Auspichiamo che l’estate sia un successo. Noi abbiamo in serbo diverse novità che speriamo incontrino il gradimento di chi vorrà venire in montagna, stiamo cercando di ripartire alla grande e siamo convinti che ci riusciremo".

La nota si conclude con un ringraziamento e l’invito per la bella stagione: "Ringraziamo tutto lo staff della Doganaccia e tutti coloro che collaborano con noi della stazione che ha lavorato per far sì che una stagione inizialmente difficile diventasse speciale, ma soprattutto ringraziamo tutti voi che siete venuti a trascorrere le vostre giornate sulla neve da noi, siete stati fantastici".

Andrea Nannini