Addio alla maestra Loriana "Una guida"

Ha suscitato profonda commozione nel quartiere delle Casermette e anche in tutta la città la scomparsa di Loriana Agostini Antonelli, storica insegnante della scuola elementare Renato Fucini. Una maestra che ha formato tantissimi bambini, oggi adulti, che la ricordano come una guida importante nella loro vita. Loriana Agostini Antonelli è morta ieri, all’età di 88 anni. I funerali si svolgeranno nella chiesa delle Casermette sabato mattina alle 9. La salma è esposta alle cappelle della Misericordia in via Del Can Bianco.

E ieri è stata una processione di persone che hanno voluto salutarla per l’ultima volta, portare un messaggio alla famiglia, ai figli in particolare, e consegnare loro un personale ricordo di una maestra che è stata anche una madre per tanti.

"Era una di quelle insegnanti – la ricordano alcuni ex allievi – che, pur mantenendo sempre la sua professionalità, metteva cuore nelle sue lezioni e molto della sua personalità. Ci ha dato tanto, anche oltre l’orario scolastico. In un’epoca in cui non esistevano supporti informatici come le lim, lei ci invitava a casa a vedere i film ispirati dalla letteratura che ci insegnava, lo faceva per farci appassionare, e ci offriva la merenda. La sua passione per l’insegnamento era reale e vissuta quotidianamente, come ci hanno confermato anche i figli a cui raccontava di noi, la sua famiglia allargata. Alle elementari ci ha insegnato Manzoni e ci ha fatto scoprire testi coraggiosi, come quelli della Fallaci. La porteremo nel nostro cuore".