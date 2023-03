Addio al re delle trafile È morto Marcello Niccolai Mondo industriale in lutto

Se ne va un altro grande protagonista della storia della città e del mondo imprenditoriale pistoiese, in lutto per la morte di Marcello Niccolai, amministratore della Niccolai Trafile di via Cardarelli, a Sant’Agostino, un’azienda che ha fatto la storia di Pistoia e l’ha resa una eccellenza proiettandola in tutto il mondo con duemila forme di pasta che sono il risultato di una lunga e preziosa tradizione familiare. Marcello era nato il 13 giugno del 1938 a Pistoia, dove ha sempre vissuto. Abitava in via Giordano Bruno numero 10 con la moglie Giuliana Lulli che lo affiancava in azienda. Era malato da qualche mese, una malattia che si è rivelata implacabile e ieri il suo cuore si è fermato. Lascia tre figlie: Clara, 41 anni, e Claudia 43 anni, impegnate nell’azienda di famiglia mentre Valentina, 47 anni, lavora all’estero. La morte di Marcello Niccolai segue di qualche anno quella del fratello Mario, scomparso il 21 maggio del 2016, a 83 anni. Insieme avevano guidato con mano salda l’azienda, che conta circa cinquanta dipendenti, consentendole di attraversare, e superare, anche gli anni più duri della crisi. Le radici di Niccolai Trafile sono lontane, risalgono al 1843 e il capostipite fu Sestilio. In 180 anni il mestiere degli avi si è raffinato e diffuso e il sito dell’azienda recita cifre inequivocabili: è presente in 85 paesi, lavora con 900 aziende e produce una vera e propria pioggia di formati di pasta, almeno duemila, dove troneggiano penne, fusilli e farfalle.

Nello stabilimento di via Vincenzo Cardarelli nascono trafile e macchine per i pastifici, sistemi di taglio, macchine tranciatrici, lavatrafile e accessori. Marcello Niccolai ha dedicato tutta la vita alla sua azienda.

"Nostro padre – ricorda per noi Clara Niccolai – era una persona completamente dedita al lavoro, anima e cuore, così come alla sua famiglia. Non pensava ad altro. Soltanto, in gioventù, si era dedicato per qualche tempo al motociclismo, per cui aveva una certa passione. Ma poi, per lui, non c’era stato niente altro se non noi e la sua azienda".

I funerali di Marcello Niccolai si svolgeranno domattina, mercoledì 15 marzo, nella chiesa di San Benedetto, a cura della Misericordia di Pistoia. Niccolai riposerà nel cimitero della Misericordia. Alla famiglia le condoglianze anche da parte della nostra redazione.

lucia agati