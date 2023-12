Addio al Partito Democratico. Braccesi: "Ho voglia di politica seria"

PISTOIA

"Il Pd targato Schlein è ben diverso da quello nato al Lingotto di Torino con Veltroni: è per questo che da almeno un anno ho dedicato le mie energie ad altri impegni ed oggi dico addio a questo partito". Non usa giri di parole l’ex vicesindaco del capoluogo, nonché assessore alla cultura, e sindaco di Cutigliano Tommaso Braccesi che, sul finire di questo 2023, annuncia l’addio ai "dem". Adesso una nuova esperienza politica che lo vedrà impegnato nell’associazione "Tempi nuovi: popolari uniti" che fa riferimento all’ex ministro Giuseppe Fioroni, pronta ad organizzarsi anche nella nostra provincia in vista delle elezioni Europee del prossimo giugno. 53 anni, attuale vicepresidente provinciale delle Acli, ha fatto parte della prima Giunta comunale guidata da Renzo Berti (salvo poi dimettersi e rientrarvi nel secondo mandato) mentre nel 2014 è stato eletto come ultimo sindaco di Cutigliano prima della fusione con Abetone. "L’attuale Pd ha intrapreso una svolta ideologica e ha riportato l’orologio indietro nel tempo fino al Novecento – ammette Braccesi – ha estromesso le radici culturali del cattolicesimo popolare e sociale, e infine ha virato verso la sinistra radicale, massimalista e libertaria. Sono, però, pronto a dare ancora un contributo alla vita sociale e politica della comunità dove vivo. L’Italia, oggi, si trova stretta fra opposti radicalismi dediti più ad annientare il "nemico" politico: da una parte la Destra di governo, sovranista e reazionaria, malgrado alcuni esponenti moderati e rassicuranti, con l’ossessione per i migranti e l’incognita della disgregazione nazionale di Calderoli. Dall’altra, la Sinistra della polarizzazione ideologica che vuole chiudere definitivamente la stagione dell’Ulivo e del Centrosinistra". Da qui la volontà di guardarsi intorno, specialmente in posizione centrale, per andare ad individuare scenari futuri per nuove sfide da lanciare anche sul territorio pistoiese.

"Torna a nascere in me il desiderio di politica seria – conclude Tommaso Braccesi – e di rilancio delle culture politiche profonde. Un raggruppamento popolare, riformatore, liberale, civico, plurale al suo interno, e soprattutto estraneo ed esterno ai radicalismi. E’ qui che si muove l’associazione "Tempi Nuovi: popolari uniti", presieduta da Beppe Fioroni, alla quale ho aderito per portare un contributo di riflessione. E l’appuntamento delle prossime elezioni Europee è vicino, pensando di dover rafforzare lo spirito e l’azione dell’Europa stessa, puntare alla difesa della pace e ad una transizione ecologica che deve essere una opportunità di innovazione".