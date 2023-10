Addio al geometra Barontini. Tra arte e sport, sempre attivo

Agliana perde un’altra importante figura: Romeo Barontini, 87 anni, stimato geometra, appassionato di sport e arte. Barontini si è spento nella sua abitazione, passando dal sonno alla morte. La tragica scoperta ieri mattina, da parte della moglie. E’ scattata immediatamente la richiesta d’intervento del 118, ma la squadra dei soccorritori, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I funerali si svolgeranno domani alle 10, nella chiesa di San Piero, partendo dall’abitazione in via della Libertà. Romeo Barontini era molto stimato nella sua professione di geometra ed era un uomo eclettico. Tanti anni fa era stato tra i fondatori del gruppo culturale ‘Il Veggio’ che fu molto attivo ad Agliana nel promuovere l’arte e gli incontri con artisti, assegnando ogni anno anche il ‘Premio Il Veggio’. Nel ciclismo il suo idolo era Fausto Coppi e fu promotore del comitato in onore del Campionissimo, per dedicare un monumento a Fausto Coppi. La scultura bronzea fu realizzata negli anni Novanta dal compianto artista Lindo Meoni. Il sindaco di Agliana ha comunicato la triste notizia su Facebook: "Addolorato per la scomparsa di Romeo Barontini, professionista stimato con cui mi intrattenevo sempre volentieri a parlare mentre compravamo il giornale. Un altro pezzo di Agliana che se ne va". Tantissimi gli attestati di cordoglio alla moglie Angela, ai figli Adriano e Marco (che portano avanti lo Studio tecnico Barontini), alla figlia Ilaria (farmacista), ai nipoti e a tutta la famiglia.

Piera Salvi