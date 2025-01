Addio a Valtiero: "Spettatore privilegiato di un mondo in evoluzione"

"Il nonno era un uomo tenace, caparbio, dedito al lavoro. Amava lo sport, era un grande tifoso dell’Inter e un grande appassionato di ciclismo: Bartali era il suo corridore preferito. Un uomo di una tempra di altri tempi e per me rimarrà sempre un modello da imitare".

Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha così ricordato il nonno paterno Valtiero, scomparso nella giornata di ieri.

Era nato a Chiazzano, ma la storia imprenditoriale di Valtiero Benesperi è invece legata a Prato: classe 1929, arrivò nel 1962 nel capoluogo pratese in cerca di fortuna. E la trovò: insieme alla moglie Vannina prese infatti in gestione il Bar Corrieri dall’omonima famiglia, dando così inizio a una "storia imprenditoriale" proseguita, di padre in figlio, e durata per ben 61 anni. A Valtiero Benesperi, una volta raggiunta l’età pensionabile, subentrò infatti il figlio Daniele, babbo del sindaco Luca. Era entrato in società nel 1987 insieme alla moglie Rosaria Baroncelli e allo "storico" dipendente Valter Lorenzoni, socio dal 1971. Daniele ha tenuto il bar fino a poco più di un anno fa, quando è arrivato anche per lui il momento di andare in pensione. Un’attività particolarmente conosciuta nella realtà pratese, e fra le più longeve.

"Mio nonno è stato spettatore privilegiato di un mondo in completo cambiamento. Il suo bar fu fra i primi esercizi commerciali a dotarsi di un televisore a colori, in occasione dei Mondiali di calcio in Germania del 1974 – ci ha detto ancora Luca Benesperi – ha avuto modo di conoscere imprenditori, professionisti, ma anche tanti studenti del vicino liceo, quando passavano dal suo bar. Quante storie raccontate tra una partita a carte e un biliardo...".

La camera ardente è allestita da ieri pomeriggio nelle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana e vi rimarrà fino a questa mattina. Poi il corteo funebre muoverà verso la chiesa parrocchiale di Chiazzano, a Pistoia, dove oggi pomeriggio, alle 15, saranno celebrati i funerali. Valtiero Benesperi riposerà nel cimitero di Chiazzano.

Al sindaco Luca Benesperi e a tutti i suoi familiari le condoglianze del nostro giornale.

G.F.