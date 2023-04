Addio a Luigi Gallacci Colonna del mondo Mcl e politico di lungo corso

Si è spento nella serata di lunedì, all’età di 94 anni, Luigi Gallacci, figura storica della politica e dell’associazionismo pistoiese, da sempre legato al mondo della Democrazia Cristiana fino alla fine della Prima Repubblica. Allo stesso tempo è stato tra i fondatori della delegazione provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori e, dopo la metà degli anni Novanta, anche di Forza Italia assieme all’attuale vicesindaca Anna Maria Celesti ed altri dirigenti politici. Gallacci lascia la moglie Ida, i figli Stefano ed Elisabetta e tre nipoti ma, per la società civile, è notevole il contributo che resta in eredità. "Mi sono trovato proprio ieri ad un incontro nazionale dell’Mcl a Roma ed in tanti, appresa la notizia della sua scomparsa, lo hanno ricordato come un pilastro dell’associazione – commenta Luca Tognozzi, presidente provinciale dell’Mcl pistoiese – è stato fra i pionieri del movimento, tra i fautori della volontà di staccarsi dalle Acli oramai cinquant’anni fa e dare vita a questa nuova entità che ha sospinto per anni sia a livello locale che nazionale. Si è sempre impegnato per affrontare le problematiche del mondo sociale facendolo in maniera discreta e senza voler apparire, tanto che non è mai stato presidente provinciale dell’Mcl nonostante sia stato una guida per tuttI noi".

Come detto, è stato notevole anche il suo impegno politico. Iscritto della Democrazia Cristiana, è stato consigliere per tre mandati dal 1980 al 1994 quando è finito quel percorso ed ha dato vita a Forza Italia sul territorio: un legame politico col figlio Stefano, anche lui consigliere comunale a più riprese. "E’ sempre stato un faro anche a livello di politica locale – prosegue Tognozzi – i leader nazionali più importanti li ha portati tutti a Pistoia, il suo unico rammarico è stato quello di non esser riuscito ad organizzare la presenza di Silvio Berlusconi in città. Nonostante l’avanzare dell’età, è sempre rimasto al fianco dell’Mcl, in prima fila anche negli incontri che abbiamo realizzato in piazza Spirito Santo. Penso che siano due gli insegnamenti più grandi che Gigi ci lascia: a chiunque lasciava la traccia di trovare la soluzione a qualsiasi problematica e, anche quando tutto volgeva al peggio, lui riusciva ad intercettare una parte buona per spronare a fare meglio. Come gruppo dirigenti Mcl vorremo creare qualcosa che lo ricordi annualmente ma ne parleremo fra qualche mese". Nella giornata di ieri alle cappelle del commiato della Misericordia di via del Can Bianco è stato un via vai continuo di persone che hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto portando cordoglio e vicinanza alla famiglia. Le esequie di Luigi Gallacci si terranno questo pomeriggio alle ore 15 alla chiesa di San Michele Arcangelo alle Casermette e la salma sarà poi tumulata nel cimitero della Misericordia. Alla famiglia anche le condoglianze della redazione de La Nazione.

Saverio Melegari