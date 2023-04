Addio a Giovanni Capacci, presidente storico Dlf e anima del pattinaggio. "Presto un memorial"

Pistoia, 1 aprile 2023 – Se n’è andato ieri, vinto dal male incurabile contro il quale combatteva da mesi. E un domani sarà ricordato con un "memorial" che ne porterà il nome, per l’impulso dato allo sviluppo del pattinaggio a Pistoia e a Prato. Il mondo del pattinaggio artistico piange la scomparsa di Giovanni Capacci, presidente del Dlf Pistoia per quasi un ventennio. Una vita spentasi a 71 anni, dedicata alla disciplina nella quale aveva raggiunto i vertici: in virtù dei meriti sportivi era stato insignito dal Coni prima con la Palma di bronzo e successivamente (nel 2021) con quella d’argento. Il giusto tributo ad un dirigente arrivato sino al ruolo di tecnico dello staff delle Nazionali di pattinaggio, per una carriera partita da lontano.

Nato a Prato, Capacci ha iniziato il suo cammino sportivo sul territorio pratese (dove ancora risiedeva) ponendo anche le basi per i successi della Primavera Pattinaggio: ha allenato e diretto il club laniero per un decennio, dal 1985 al 1995, portando ai vertici internazionali numerosi atleti (fra i quali il figlio Daniele).

"Una persona di grande spessore – il cordoglio di Marina Magelli, presidente della Primavera – che ricorderemo con affetto e stima". Una passione che andava oltre l’agonismo la sua, visto che era titolare di un negozio di articoli sportivi nel quartiere pratese di Maliseti. Ad un certo punto del suo percorso si era però focalizzato sulla provincia pistoiese e il contributo dato al movimento sportivo è stato notevole, anche in virtù della sua esperienza: numero uno del Dlf Pistoia sin dal 2006, ha continuato a dirigere e ad allenare i pattinatori e le pattinatrici pistoiesi sino alla fine dello scorso anno. Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti da tutta Italia a Daniele e alla moglie Teresa nelle scorse ore, a partire da quello della federazione. "E’ venuto a mancare in queste ore Giovanni Capacci, un grande allenatore ed un esperto dirigente del pattinaggio artistico – recita il comunicato federale – la Fisr esprime il suo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia".

"Abbiamo avuto l’onore di conoscerti di persona Giovanni, con la tua gentilezza e la tua professionalità – le condoglianze dell’Asd Blue Angels di Catania – e oggi piangiamo la tua scomparsa". I funerali si terranno a Prato, alla chiesa di Galcetello, alle 10 di lunedì prossimo. Ma la sua impronta resterà nel ’Memorial Giovanni Capacci’, che il Dlf intende organizzare nel futuro prossimo per rendergli omaggio. "Una persona eccezionale – ha chiosato commossa Antonella Potenza, allenatrice e dirigente del Dlf Pistoia facendosi portavoce del dolore collettivo – lui stesso aveva espresso il desiderio di vedersi dedicare un torneo di pattinaggio, quando se ne sarebbe andato. E adesso che quel giorno è purtroppo arrivato, manterremo la promessa".