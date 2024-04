Addio a Gabrielli: "Uomo di solidarietà". Misericordia in lutto

Si è spento a 77 anni Gabriele Gabrielli che, per oltre 15 anni, è stato un prezioso membro volontario della Misericordia di Pistoia, dove ha ricoperto numerosi e significativi incarichi. Dopo il suo pensionamento, ha continuato a dedicare il suo tempo e le sue competenze, dimostrando un impegno instancabile nell’aiutare gli altri. Ha iniziato il suo percorso nella confraternita – spiega una nota – come componente dell’allora Spaccio della Solidarietà, per poi contribuire attivamente all’Emporio e persino assumere il ruolo di presidente in una delle società del gruppo oltre ad essere stato un componente del magistrato. Gabriele non si è limitato alla Misericordia, ma ha esteso la sua generosità e dedizione ad altre importanti organizzazioni sociali della città, tra cui la Caritas, Raggi di Speranza alla Stazione e l’Associazione Malati Parkinson. Lascia la figlia Silvia e il fratello Giuseppe, ai quali la Misericordia invia più sinceri sentimenti di affetto e conforto in questo momento così difficile I funerali saranno officiati da don Giordano Maria Favillini e si terranno venerdì alle alle 11 nella Chiesa della Misericordia.