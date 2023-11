Addio a Carla Zollo . Vasto cordoglio in città

Si è spenta ieri, serenamente, Carla Zollo, sorella del compianto attore Pierluigi. Era nata il 21 giugno del 1937. Era la moglie di Roberto Barontini, medico pistoiese di grandissimo valore professionale e umano e parlamentare, protagonista di una lunga stagione di impegno politico e sociale, morto un anno fa, a luglio. Il primo ottobre del 2022 avrebbero festeggiato sessant’anni di matrimonio. Erano i genitori di Francesca, avvocato del foro di Pistoia e di Ilaria, impiegata della Provincia. Carla Zollo si era diplomata assistente sociale a Firenze ed era stata la prima a ricoprire questo incarico, nel 1962, nello stabilimento ferroviario della San Giorgio, poi Breda e oggi Hitachi. Un incarico pionieristico all’epoca e che aveva poi lasciato per la famiglia. "Mi raccontava anche delle visite al San Salvi – ci ha detto ieri Francesca – e di come si era ritrovata a essere la prima assistente sociale in un’azienda così importante. Le era piaciuto tanto studiare e negli anni il lavoro le era mancato, ma aveva scelto di crescere noi e di stare accanto al babbo e alla sua instancabile attività. La loro è stata una grande unione e una grande famiglia". La camera ardente è allestita fino a mezzogiorno di domani nelle cappelle della Croce Verde di viale Fermi, a Sant’Agostino. Poi la cremazione. A Francesca e Ilaria l’abbraccio della nostra redazione.

lucia agati