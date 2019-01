Serravalle Pistoiese (Pistoia), 25 gennaio 2019 - Il sindaco di Serravalle Pistoiese (Pistoia) ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo di acqua per uso umano preveniente da alcuni pozzi di via del Redolone, nella zona industriale di Ponte Stella, perché inquinata. Secondo quanto accertato da Arpat, Agenzia regionale per l'ambiente, durante l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee è emerso che nel punto di campionamento è stata riscontrata la presenza di cloruro di vinile e dicloroetilene con valori superiori al limite di legge. I pozzi si trovano ad alcune centinaia di metri dal torrente Stella.

© Riproduzione riservata