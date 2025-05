Acqua: criticità e risorsa. Settimana della Bonifica: "Una raffica di eventi"

PISTOIA

Dal contributo del comparto agricolo alla resilienza idrica al riuso delle acque reflue, la sfida della neutralità energetica, i corsi d’acqua come bene comune. Sono questi, e anche molti altri, i temi sul tavolo per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia, da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). Molti gli appuntamenti anche nella nostra zona. L’evento quest’anno è declinato attorno al tema "Il cerchio dell’acqua". "Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati. Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori".

I Consorzi sono inoltre coinvolti nella premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione di cui anche quest’anno Anbi Toscana è partner e che è rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. Per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno le premiazioni sono state ieri al Teatro Bolognini di Pistoia.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno inoltre promuove per sabato (ore 8.30, ritrovo in Largo San Zanobi) a Scandicci (Fi) una passeggiata alla scoperta di opere idrauliche vecchie e nuove che regimano il deflusso delle acque dalle colline alla piana di Badia, accompagnati da un ingegnere del Consorzio di Bonifica (prenotazione obbligatoria al 3383952439 o via mail scrivendo all’indirizzo: [email protected]). Lunedì 19 maggio (ore 14.30) all’impianto Idrovoro di Castelletti, Signa, Le opere idrauliche e di bonifica a difesa del territorio", visita riservata agli studenti del corso di Progettazione idraulica della Laurea Magistrale in ingegneria Civile e del corso di Flood Risk della Laurea Magistrale in Geoengineering dell’Università di Firenze. Domenica 25 maggio (ore 16) nel Complesso delle Murate di Firenze andrà in scena lo spettacolo teatrale “Accadueò - otto piccole storie originali sull’acqua” di e con Vania Pucci (produzione Giallo Mare Minimal Teatro). Un evento a cura del Consorzio di Bonifica nell’ambito di “Firenze dei Bambini” a conclusione della Settimana della Bonifica 2025 e del progetto didattico "Percorsi d’acqua" realizzato con Librì - Progetti Educativi (età consigliata: 3-10 anni; informazioni e prenotazioni su www.firenzedeibambini.it).

La settimana della bonifica vede molti appuntamenti organizzati dai vari Consorzi di bonifica dislocati in tutta Italia. Lo scopo principale è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della gestione delle risorse idriche, della sicurezza idrogeologica e del ruolo dei consorzi nella tutela del territorio.