Aci Pistoia Photo Contest, tutte le novità

C’è tempo fino al 2 febbraio 2025 per partecipare alla tredicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest, uno fra i più importanti concorsi fotografici italiani, fiore all’occhiello dell’Automobile Club Italiano di Pistoia che lo sostiene e lo promuove credendo da sempre in un progetto che, fin dalle prime edizioni, ha dato grande prestigio alla nostra città. Ogni anno l’Aci Pistoia Photo Contest cresce, si evolve, si arricchisce di novità e così sarà anche per questo 2025.

A illustrare le caratteristiche di questo tredicesimo appuntamento con l’arte meravigliosa della fotografia è Angelo Fragliasso, curatore da sempre del Contest, a cui si dedica con immensa passione e con minuziosa dedizione.

"La prima novità – ci spiega Angelo – è che la categoria concettuale è diventata speciale, quindi non concorre più con le altre ed è già, di per sè, un premio assoluto. Era una cosa a cui tenevo moltissimo ed è un risultato a cui si è arrivati anche tenendo conto dei suggerimenti ricevuti nel tempo dagli stessi partecipanti. Siamo riusciti anche a innalzare l’entità del premio in denaro, per cui il vincitore di categoria che si aggiudica anche il premio assoluto riceve 700 euro.

"Abbiamo un nuovo giudice – spiega ancora Fragliasso –, di cui per ora non rivelo il nome, ma che è una figura di assoluto prestigio e che ha aderito con grande entusiasmo. Quanto alle iscrizioni, contiamo già di confermare la tendenza degli anni scorsi e quindi una crescita continua del numero dei fotografi che partecipa. Avremo anche quest’anno il premio alla carriera, che sarà assegnato a un fotografo di livello internazionale e che terrà una lectio magistralis nel corso dell’evento finale.

"E poi ancora, l’edizione 2025 dell’Aci Pistoia Photo Contest sarà un mini festival: un giorno sarà dedicato ai talk e un giorno alla festa finale con la premiazione. Ai talk ci saranno fotografi emergenti, alcuni dei quali sono già passati dall’Aci Contest e continuano, con nostra grande soddisfazione, ad affermarsi e a vincere premi. Quella che offriamo è una opportunità imperdibile per fotografi di tutti i livelli, professionisti e appassionati, di mettere in mostra la propria creatività e talento, offrendo un importante palcoscenico a fotografi provenienti da tutta Italia e oltre".

Fino al 2 febbraio 2025, il concorso accetterà le iscrizioni e le opere nelle seguenti categorie: Paesaggio, Ritratto, Street, Natura, Urban, Distanza Ravvicinata, Diversità Culturali (Categoria Speciale), che invita i fotografi a esplorare e celebrare la varietà delle culture.

"Il concorso – spiega ancora Angelo Fragliasso – offre una piattaforma digitale (sito web e social) per esporre e premiare il talento fotografico in modo trasparente e imparziale. I giudici valuteranno attentamente ciascuna opera in base a criteri di originalità, forza comunicativa, tecnica e attinenza al regolamento. Tutti gli iscritti, inoltre, avranno la possibilità di partecipare all’evento finale, che nella primavera del 2025 vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo della fotografia (e non solo), che cureranno momenti di formazione e cultura fotografica in una formula nuova e coinvolgente.

"Aci Pistoia Photo Contest – conclude il curatore – incoraggia e accoglie la partecipazione di fotografi professionisti, amatoriali ed emergenti. Non ci sono restrizioni sul tipo di attrezzatura, rendendo il concorso accessibile a tutti gli appassionati di fotografia".

L’evento è promosso da Aci Pistoia, patrocinato da Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia e Fondazione Caript.

Angelo ricorda a tutti coloro che sono interessati che sul sito (www.aciphotocontest.pt.it), è in allestimento una dettagliata area stampa dove saranno pubblicati tutti i materiali destinati alla comunicazione.

lucia agati