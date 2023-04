Aci festeggia il suo primo secolo Oggi il via ai tre giorni di eventi

L’Automobile Club Pistoia è stato fondato cento anni fa, o meglio nel 1923 ha reciso il legame con l’Automobile Club Firenze, del quale rappresentava la delegazione di Pistoia, per acquisire la propria autonomia, sempre all’interno di un vincolo federativo, tuttora vigente, che vede tutti gli Automobile Club locali immedesimarsi reciprocamente in Aci Italia tramite un unico statuto di federazione, da cui derivano le mission istituzionali dell’Ente. Da questa originaria gemmazione nasce il sodalizio pistoiese che negli anni successivi accompagneà lo sviluppo dell’automobilismo locale. "Proprio queste due parole, ’sviluppo e automobilismo’, sono state il cardine dei cento anni che ci lasciamo alle spalle", ha detto il direttore Giorgio Bartolini. Da alcuni vecchi verbali emerge che già nel 1923 i soci di Aci Pistoia organizzavano e si sfidavano nelle storiche competizioni che fino ad oggi percorrono le strade pistoiesi. Così sono nati i campioni pistoiesi come Aldo Bardelli, Franco Breschi, Mauro Nesti, Fabio Danti e molti altri che hanno dedicato la loro vita alla passione per i motori. "Un Centenario è sempre un punto di arrivo ma anche di partenza – ha commentato Antonio Breschi, presidente Aci Pistoia –. Un’organizzazione che rimane in piedi per 100 anni indubbiamente è legata al territorio. Per festeggiare ci siamo proposti di fare una serie di eventi da oggi, venerdì 14 aprile, a domenica 16 alla Cattedrale di via Pertini. Sarà l’occasione per fare il punto su qual è lo stato del motorismo a Pistoia, senza dimenticare l’ambiente e la sicurezza stradale, aspetto importantissimo. Tra i vari incontri alcuni saranno dedicati all’educazione stradale, si rivolgeranno agli studenti e vedranno la partecipazione della polizia stradale". Dalla nascita Aci Pistoia si è evoluto in molte direzioni: oltre allo sport, l’Ente fornisce servizi alla collettività, è erogatore di attività formative in materia di educazione stradale e mobilità sostenibile, presta assistenza stradale e consulenza in materia di circolazione, è attivo nel turismo e sviluppa progetti in collaborazione con gli Enti. Gli appuntamenti inizieranno stamani alle 10 con un incontro con gli studenti sulla sicurezza stradale che si ripeterà anche domattina. Oggi pomeriggio due appuntamenti sull’ambiente: “Uomo e ambiente, un connubio possibile“ (ore 16.30) e “Obiettivo sul mondo“ (ore 17.30). Domani pomeriggio sarà l’occasione per la presentazione del passaggio delle “1000 Miglia“(ore 15) a Pistoia, per continuare poi con la festa del motor sport pistoiese (ore 16). L’ultimo evento di domenica sarà al femminile “Donne al volante... e menomale“ (ore 15), un viaggio tra le protagoniste della mobilità.

Gabriele Acerboni