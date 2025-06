Accademia della Chionchina. La mostra, il concorso, i vincitori

PISTOIANella ex chiesa San Giovanni Battista è stata inaugurata la mostra e premiati i partecipanti al concorso dell’Accademia della Chionchina, sul tema "L’identità personale giovanile all’epoca dei social". Il concorso è giunto alla nona edizione insieme alla settima del Memorial Massimo Massaini, fondatore e per molti anni principale animatore del sodalizio fondato nel 1969. L’accademia, oltre ad essere impegnata con le scuole, dà riconoscimenti a personalità e aziende del territorio che si distinguono nelle loro attività. Come consuetudine questo concorso, riservato al Liceo Artistico Petrocchi e condiviso dalla Dirigente Rita Gaeta, invita gli studenti a partecipare nelle sezioni di studio: Pittura, Grafica e Scultura.

La selezione dei lavori ha costretto la giuria, presieduta da Roberto Giovannelli, già docente all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, a non scegliere un primo, secondo e terzo premiato ma a decidere per tre ex aequo per pittura e grafica mentre la scultura ha avuto solo la menzione al merito attribuita a sette concorrenti.I vincitori per la pittura sono: Cristina Castenaro, Altea Benvenuti, Francesca Bresciani. Per la Grafica i primi tre premiati: Giulia Bonucci, Anna Capecchi, Gabriele Ginanni. Riconoscimento speciale alla studentessa Yannawey Paez Silvi, mentre le menzioni per la grafica sono state attribuite a: Gabriele Fedi, Linda Corsini, Ambra Avampi e per la Pittura a Eirene Nesti, Giulia Amoroso, Matteo Maionchi, Marsida Sulejmani. L’accademia ha ritenuto di attribuire anche una menzione fuori concorso a Gaia Drovandi per il particolare impegno profuso nella comprensione del tema del concorso.

La premiazione, alla quale è intervenuto Andrea Massaini ed ha portato il saluto del Comune il consigliere Iacopo Bojola, è stata allietata dalle chitarre di quattro studenti della scuola di musica Mabellini: Elena Bicci, Matteo Caramelli, Riccardo Prando, Veronica Tilli coordinate dal professore Gianni Landroni. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare gli insegnanti Nicola Illuzzi e Matteo Gradi per aver seguito gli studenti e per l’impegno nell’allestimento della mostra, aperta ogni pomeriggio, a San Giovanni Battista.