Accademia del giardino. Un nuovo corso gratuito

PISTOIA

In partenza il corso X-Farm, interamente gratuito e finanziato dalla Regione Toscana, per conseguire la qualifica di addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature (N°129 RRFP).

Novecento le ore di formazione, di cui 240 ore di teoria in aula e 30 di accompagnamento; 360 ore di laboratorio e 270 ore di stage presso aziende del settore ed esame finale per il conseguimento della qualifica professionale di III Livello Eqf. Le ore di formazione laboratoriale si svolgeranno in presenza negli spazi del centro Mati 1909 a Pistoia e negli spazi resi disponibili dai partner di progetto.

Il corso è rivolto a disoccupati o inattivi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i candidati stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza dell’italiano a livello A2.

Quindici gli allievi che potranno entrare a far parte della classe e che saranno selezionati, in caso di domande in numero maggiore, con una prova di ammissione scritta ed un colloquio orale, volti a provare la loro attitudine alla mansione lavorativa che saranno chiamati a svolgere. Le domande di iscrizione possono essere presentate entro domenica 28 Luglio 2024 attraverso invio mail alla casella [email protected] Per maggiori informazioni: [email protected] / 050 580187 e 351 3995125