Abetone Gravity Team non conosce rivali

Tre su tre: le maglie dell’Abetone Gravity Team occupano tutti i posti del podio nella prova elbana del campionato regionale. Ad aprire la tripletta è stata la vittoria di Tommaso Francardo nel round 2 del Toscana Enduro Series all’Isola d’Elba. "I sentieri del Monte Perone – scrive l’organizzazione – hanno confermato che l’Isola d’Elba e San Piero in Campo sono veramente il paradiso degli enduristi di tutta Italia, con Maurizio Dini e Alessandro Galli che hanno spronato i ragazzi dell’Elba Ovest per approntare delle prove speciali veramente fotoniche. La pioggia del sabato notte ha reso perfetto il fondo delle prove speciali che hanno visto la netta affermazione del favoritissimo Tommaso Francardo che, in sella alla sua Ancillotti, ha dominato la gara vincendo tutte e 4 le prove speciali come da previsioni. Quello che viceversa era molto meno prevedibile è stato il fatto che alle sue spalle si sono piazzati i suoi compagni di squadra Tommaso Acerbi e Nicola Grotti riempiendo il podio di maglie dell’Abetone Gravity Team". Anche il quarto posto sarebbe stato di un altro atleta Abetonese, ma Vittorino Palmieri ha dovuto fare l’apripista. Tra le donne ha primeggiato Gloria Scarsi (Canyon Collective), ma l’altrettanto brava Nadine Ellecosta (Abetone Gravity Team) avrebbe anch’essa meritato il gradino più alto del podio pur avendo fatto la gara solo da apripista. Lo Junior Mattia Gori (Abetone Gravity Team) si è aggiudicato il terzo posto. Nella categoria Allievi un’altra vittoria per l’Abetone Gravity Team che piazza Matteo Falcini al primo posto davanti a Cristian Valenti (Young riderz Pistoia) e al compagno di squadra Lorenzo Noferini.

Andrea Nannini