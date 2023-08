Abetone, 12enne fiorentino ferito e in stato confusionale per una caduta in mountain bike

Abetone (Pistoia), 19 agosto 2023 – Brutto incidente in bicicletta per un 12enne fiorentino, che ieri, 18 agosto, stava andando in mountain bike sull'Abetone (Pistoia) insieme al padre. Il ragazzo si è procurato diverse ferite e contusioni ed è apparso, dopo la caduta, in stato confusionale, tanto che il padre ha subito allertato i soccorsi.

A giungere sul posto il personale della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, impegnato in un'ordinaria sessione addestrativa sull'Abetone, e un elicottero Pegaso del servizio di emergenza regionale. Il 12enne è stato così elitrasportato presso l'ospedale ''Careggi'' di Firenze, per essere sottoposto alle cure del caso.