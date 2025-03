Abbandono di rifiuti, giro di vite: "In campo la guerrilla marketing"

Una nuova campagna. E una nuova arma: la guerrilla marketing, in collaborazione con gli ispettori ambientali, l’amministrazione comunale e sei associazioni locali. Obiettivo: sensibilizzare la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti e combatterne l’abbandono illecito. L’iniziativa è partita da Villa Castello di Smilea, simbolo di arte e cultura che rappresenta il territorio di Montale. Durante il primo incontro, i rappresentanti di Auser, Croce d’Oro, Misericordia, Vab, Proloco Fognano e Comitato Festeggiamenti, insieme all’assessore comunale all’ambiente Alessio Guazzini e al personale di Alia Multiutility, si sono riuniti per ribadire l’importanza di tutelare il patrimonio storico e la salute del territori. Nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione – viene spiegato – la squadra ha effettuato un sopralluogo lungo via Alfieri, dove sono stati rinvenuti diversi rifiuti abbandonati, tra cui quattro sacchi neri contenenti scarti urbani, un mobiletto da bagno e cinque secchi di bitume. Per denunciare l’inciviltà di questi gesti, è stato applicato un appariscente adesivo giallo e nero con il messaggio "Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!".

Gli ispettori ambientali, che sono attivi da circa due settimane sul territorio, sono intervenuti, in seguito a segnalazione, nella gestione di un abbandono di oltre 40 sacchi di scarti tessili abbandonati, avviando accertamenti in sinergia con la Polizia Provinciale Tra i sacchi rinvenuti in via Alfieri sono stati trovati indizi utili a identificare i responsabili, avviando così accertamenti per sanzionare chi viola le norme. L’iniziativa rientra nella campagna di comunicazione di Aliapp e si affianca alle azioni di Alia per migliorare i servizi di pulizia e il coinvolgimento attivo dei cittadini.

"Oggi è una giornata importante, abbiamo spiegato insieme alle associazioni come ci si deve comportare, per dare un segnale di collaborazione tra tutti, amministrazione comunale, associazioni di volontariato e cittadini, insieme a Alia per combattere questo degrado da parte di incivili", ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Montale, Alessio Guazzini. "‘Il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono selvaggio, che ogni anno ci costa circa 20 milioni di euro", ha dichiarato il presidente di Alia, Lorenzo Perra.