A tavola con . Erica Liverani nel bosco Stirpe

Volto, nome e talento son noti. Lei è Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione del cooking show più celebre della tv, Masterchef. Dopo un primo appuntamento nel mese scorso dedicato alla pasta all’uovo, adesso ecco un ritorno in calendario per domani. Il luogo è l’azienda agricola e casa nel bosco Stirpe (al confine tra i comuni di Serravalle e Monsummano) di Rowena Giacomelli (nella foto), mentre il tema del laboratorio di cucina stavolta è quello delle crostate. La formula è il laboratorio, ma anche pranzo condiviso in una vera e propria tavolata domenicale in campagna, con un menù a quattro mani realizzato dalla padrona di casa Rowena e da Erica Liverani. "I corsi per adulti che proponiamo – spiega Rowena - sono pensati come occasione di condivisione". La masterclass inizia alle 10.30 e prosegue con il pranzo; info WhatsApp al 334.2426829.

linda meoni