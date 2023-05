"A spasso con Olivia Paperina" Si gioca con l’amica della Pimpa

Il mondo illustrato di Altan si anima dal vivo e diventa spettacolo, in nuovo appuntamento collaterale alla mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere" in corso a Palazzo Buontalenti promossa da Pistoia Musei. La proposta, elaborata Cta-Centro Teatro Animazione e figure di Gorizia, prevede per oggi (ore 16.30, Antico Palazzo dei Vescovi) la messa in scena di "A spasso con Olivia": prendendo spunto da uno spettacolo di Altan gli spettatori si trovano coinvolti in un gioco in cui accompagnano Olivia Paperina, amica della Pimpa, alla scoperta del mondo, del sole, del mare, dei colori, delle cose, e delle "parole" che alle "cose" danno un nome. Insieme a Olivia i bambini si meravigliano, si entusiasmano, gioiscono delle vittorie e si arrabbiano per le piccole sconfitte. Olivia è circondata da tante scatole diverse e aprirle è una nuova esperienza. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected], chiamare

lo 0573.974267 o collegarsi al sito www.pistoiamusei.it