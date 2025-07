A sostegno delle imprese. Bando della Camera di Commercio. Stanziati in totale 155mila euro

La Camera di commercio di Pistoia-Prato conferma il proprio impegno a fianco delle imprese locali del territorio di Pistoia e Prato, lanciando il bando ’Internazionalizzazione 2025’. Un’iniziativa che stanzia 155 mila euro per potenziare la capacità delle aziende di operare sui mercati internazionali. Il bando è rivolto a micro, piccole o medie imprese e consorzi, società consortili e cooperative che intendono sviluppare progetti orientati all’individuazione di nuove opportunità commerciali all’estero, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali per l’export. "L’internazionalizzazione è un aspetto cruciale per lo sviluppo e l’aumento della competitività delle nostre imprese - ha commentato Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato -. Col lancio di questo nuovo bando vogliamo fornire un supporto a tutte quelle realtà che hanno intenzione di espandersi e allagarsi. Lo faremo contribuendo in modo conceto all’avvio e allo sviluppo del commercio estero, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative".

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di 6 mila euro per le imprese e di 9 mila euro per i consorzi, le società consortili e cooperative. L’investimento minimo richiesto è di 4 mila euro per le imprese e di 6 mila euro per i consorzi, le società consortili e cooperative costituiti da MPMI. Sono molte le tipologie di attività finanziabili: analisi di mercato, potenziamento di strumenti di promozione e marketing in lingua straniera, protezione del marchio all’estero, ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto, assistenza specialistica, formazione, avvio o sviluppo di business online su piattaforme/marketplace, campagne marketing digitale o vetrine digitali, partecipazione a fiere all’estero e altro ancora. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. Per la partecipazione a fiere sono ammessi anche investimenti non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda. Le domande, presentabili entro il 1 6 settembre, saranno prese in considerazione in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse. Il bando è consultabile sul sito della Camera di commercio di Pistoia-Prato, www.ptpo.camcom.it.