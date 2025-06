A scuola di... Montagna. Per generare occupazione

Al via una nuova iniziativa dell’Anci della Toscana (Associazione nazionale dei comuni italiani), che ha creato la "Scuola della Montagna pistoiese": un progetto, nato in collaborazione con "Lama Impresa sociale", che vuole coinvolgere direttamente i cittadini, le comunità, gli studenti universitari, per un nuovo sistema di relazioni, con conoscenze, scambio di idee ed esperienze. L’obiettivo, fa sapere l’Anci, è generare occupazione e sviluppo locale, contrastando lo spopolamento e la mancanza di servizi.

Sono previsti corsi di formazione pratica e teorica, visite di studio e seminari, con temi che vanno dalla rigenerazione territoriale alle competenze d’impresa, dalla valorizzazione dell’agroalimentare e al recupero delle risorse boschive, dai beni culturali al marketing. "E’ un progetto ambizioso e concreto – spiega Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e delegato Anci Toscana per la Montagna –. Crediamo che il coinvolgimento diretto sia dei cittadini, soprattutto i giovani, sia degli studenti universitari, potrà coinvolgerli e motivarli per creare un nuovo impulso, un approccio originale e innovativo per approfondire e riconoscere le infinite peculiarità della nostra montagna, che deve avere la stessa dignità e attenzione delle aree urbane. Non a caso le aule saranno sia all’aperto che al chiuso, con un metodo didattico di natura non solo teorica, ma soprattutto sperimentale. E’ un altro importante tassello del costante impegno di Anci Toscana in questa direzione, e ringrazio i nostri partner per averlo reso possibile".

La Scuola sarà gestita da Anci Toscana e dal Gal (Gruppo di azione locale) Montagna Appennino, e avvia le proprie attività grazie a un mix di contributi provenienti dal settore privato. E’ il primo nodo del progetto Londa School of Economics, sostenuto e finanziato dalla Chiesa Valdese nell’ambito dell’Otto per mille, coordinato da ‘Lama Impresa sociale’. Il progetto riceve inoltre un importante sostegno economico dalla Fondazione Caript. Le attività formative sono aperte a tutti i cittadini interessati. Si comincia il 13 luglio con il laboratorio di sviluppo rurale organizzato con l’Università di Firenze, che prevede anche la partecipazione degli studenti iscritti alla Scuola di Economia e management. Le iscrizioni a questo primo seminario sono aperte fino al 20 giugno. Già in calendario le prime tappe della "Scuola dei saperi", in programma da settembre. Informazioni: [email protected]; [email protected]; [email protected]; 055.0106865 e 0583.88346.

Davide Costa