“A Sambuca nessun danno”, così il sindaco Breschi dopo il sisma di magnitudo 3,8 nell’Appennino Bolognese

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 3 maggio 2025 – Nessun danno nel comune di Sambuca Pistoiese per il terremoto di magnitudo 3,8 registrato alle ore 5.08 nella zona di Porretta Terme e Alto Reno, sull'Appennino Bolognese, al confine con la provincia di Pistoia.

“Io vivo qui e non mi sono accorto di nulla, comunque non ci sono stati danni”. Lo dice dopo gli accertamenti il sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi.

Il sisma, spiega l'Ingv sul suo sito, è avvenuto a una profondità di 55 chilometri. Sambuca Pistoiese è tra i comuni più vicini all'epicentro, insieme a quelli bolognesi di Alto Reno Terme, Castel di Casio e Camugnano. «Ho parlato anche con due miei assessori che abitano nel comune di Castel di Casio - aggiunge il sindaco di Sambuca - ma neppure loro hanno sentito la scossa. Così anche altre persone che abitano in altre frazioni di questa questa zona. Probabilmente a quell'ora molti dormivano e quindi non hanno avvertito il terremoto. Comunque non ci sono stati danni, e questa è la cosa più importante».