"A quattro voci" la linfa musicale di Floema

E la musica continua a girare, anche nei luoghi dove non è di casa, con un quartetto d’archi dal profilo internazionale per quattro diverse sedi, insieme ai quattro gruppi di cantori che compongono due importanti cori attivi da decenni a Pistoia e dintorni. "A quattro voci" è il terzo appuntamento di Floema, il progetto che diffonde linfa musicale sul territorio pistoiese grazie ai musicisti dell’Orchestra Leonore, ai Teatri di Pistoia e al sostegno di Banca Alta Toscana. Questa volta è il turno del Quartetto Indaco, composto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita ai violini, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello (tutti componenti dell’Orchestra Leonore), che dedica tutta la prima parte dell’incontro a un classico del repertorio musicale da camera: il Quartetto per archi op. 51 n.2 di Johannes Brahms. Il gruppo è reduce da grandi riconoscimenti internazionali, come il primo premio al Concorso di Musica da Camera di Osaka, in Giappone, nel 2023, e il pubblico pistoiese ha già avuto modo di apprezzarlo lo scorso anno nella Stagione cameristica di Palazzo de’ Rossi.

Nella seconda parte i musicisti si moltiplicano: agli archi si uniranno alternativamente il Coro Pistoiese diretto da Sandra Pinna Pintor (13, 14 e 17 novembre) e il Coro Terra Betinga diretto da Paolo Pacini (15 novembre), per eseguire un brano composto espressamente per Floema e in prima esecuzione assoluta: "Nisi Dominus" per coro a quattro voci e archi, del compositore e direttore d’orchestra livornese Federico Maria Sardelli.

Si comincia oggi, mercoledì 13 novembre, alla Sala Soci Coop.fi di Viale Adua (ore 17.30, in collaborazione con la sezione soci Unicoop Pistoia; seguirà un brindisi di saluto); il giorno dopo, giovedì 14 novembre, la seconda tappa, all’Ospedale San Jacopo di Pistoia (ore 17), in collaborazione con l’Asl Toscana Centro. Venerdì 15 novembre i musicisti si sposteranno nella provincia di Quarrata, al Circolo Acli di Montemagno (ore 18,30; seguirà apericena), infine domenica 17 novembre, il tour raggiungerà la montagna pistoiese, al Circolo L’Unione di Tafoni di Maresca (ore 18,30, a seguire giro pizza e bevanda, ad euro 5, solo per i presenti all’incontro).

L’edizione 2024 di Floema si concluderà alla fine di novembre, con la quarta e ultima serie di incontri musicali dal titolo "Dopo il silenzio, prima del suono", in programma dal 26 al 28 novembre a Pistoia, San Marcello Pistoiese e Montemagno: protagonisti, il clarinettista Tommaso Lonquich (dell’Orchestra Leonore), con Simone Rugani al pianoforte e l’Ensemble del Liceo Musicale Forteguerri diretto da Marco Corsini. L’ingresso è libero per tutti gli incontri musicali.

Chiara Caselli