A Pistoia la seconda edizione di "Climate Fiction Days"

Prima e imprescindibile premessa: i libri non sono pagine da sfogliare, ma finestre sul mondo che cambia. E di cambiamenti in atto di cui prender coscienza ne è pieno il quotidiano, primo e più urgente – ce lo diciamo ormai da anni, ma forse ancora non abbastanza a voce alta – quello che ha a che fare con il clima.

Per alzare il volume torna a Pistoia, dal 18 al 23 marzo prossimi, "Climate Fiction Days", vale a dire il primo evento in Italia a ragionare di clima attraverso la letteratura e la narrativa, aggiungendo al contenitore anche musica, istruzione e formazione. Nove in tutto i luoghi che disegnano la mappa del festival, con inizio martedì 18 marzo da Palazzo de’ Rossi con il compositore Piergiorgio Ratti, capace con il suo "Breathing leaves" di dare voce alle piante, con la fotosintesi a trasformarsi in musica. Nel mezzo, tanti libri. Un lungo elenco di autori: Elisa Berti con "Come il respiro del vento", l’ecopoetessa Helen Moore con "river/run", Paola Loreto con "In quota e altre ascese", Antonio Moresco con "La specie folle" e "Canto degli alberi", Marina Milani con "Erba verde è il nostro letto", Roberto Grossi con "La grande rimozione", Barbara Borlini e Francesco Memo con "Il limite del mondo".

Ma non mancheranno i dialoghi rivolti ai ragazzi con Elisa Palazzi, Federico Taddia e Giusi Quarenghi e l’incontro con gli esperti del Cnr.

In scaletta anche la lectio magistralis di Sofia Pasotto, ambasciatrice del Patto Europeo per il clima, e, in anteprima nazionale, la presentazione dei risultati della ricerca sugli immaginari sociali del futuro condotta dal ricercatore all’Università Milano Bicocca Lorenzo Zaffaroni.

E ancora: laboratori a tema per bambini, un focus rivolto al mondo della traduzione letteraria e una mostra esclusiva con "Le tavole del Venerdì" di Guido Scarabottolo (dal 19 marzo alla Moon Gallery di via Carducci). Una sola appendice serale, ma di assoluto gusto, con Finaz (Bandabardò) tra musica e parole.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito; il dettaglio è già on line su climatefictiondays.it. L’evento è organizzato da Climate Fiction Days e promosso da Isole del sapere, con il sosegno del Comune di Pistoia, il patrocinio della Regione e i finanziamenti di Atelier Dimensione Verde e Far.Com.

Linda Meoni