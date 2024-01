"A Pistoia il mio esordio in teatro"

"Pistoia per me ha un posto speciale nel cuore: non lo dico per dire. Il mio debutto teatrale in assoluto è avvenuto qui, al teatro Manzoni. Tornare qui non è mai banale". Gentile, disponibile e sorridente, Alessandro Gassmann ha ricordato con piacere, insieme ai cronisti, gli inizi della sua carriera nella nostra città. "Lo spettacolo era ‘Affabulazione’, di Pier Paolo Pasolini. Mi ricordo molto bene quella volta. Di quel teatro è rimasta in me una sensazione straordinaria, bella, ma anche terrorizzante: ero sul palco per la primissima volta, con mio padre Vittorio Gassmann, potete immaginare l’emozione. Non fu una passeggiata ma lo spettacolo andò bene e oggi posso ricordarlo con gioia".

Insieme all’incontro alla Giorgio Tesi Groups insieme ai "Green Heroes", Gassmann è stato anche co-protagonista in mattinata di un momento importante e simbolico in compagnia con i bambini della scuola "Il Giardino Segreto", di via Sestini. I bambini, insieme a Gassmann, hanno piantato, nel giardino della scuola, alcuni piccoli alberi donati proprio dalla Giorgio Tesi Group.

F.S.