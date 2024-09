"A Masotti porterò entusiasmo e serietà"

"Cosa mi aspetto? Di lavorare parecchio, vista la situazione che mi è stata prospettata. A iniziare dalla campagna vaccinale a esempio, dato il periodo. Ma anche per questo sono ancor più motivato: ho accettato anche perché sono certo che sarà un’esperienza importante".

E’ Francesco Colombo, classe 1996, il nuovo medico di base dell’ambulatorio di Masotti. E dopo le polemiche che si erano acuite nei mesi scorsi, c’è da credere che il nuovo professionista sarà accolto con tutti gli onori dagli abitanti di Ponte di Serravalle, Castellina, Serravalle e Masotti.

Era nata, come si ricorderà, una raccolta firme (sottoscritta da centinaia di cittadini), per invitare l’Asl a non chiudere, ma anzi a potenziare i servizi ambulatoriali. Al punto che la stessa Azienda Sanitaria si era vista costretta a precisare di non aver intenzione di chiudere la struttura e di come la carenza di personale medico fosse dovuta all’azione congiunta di più fattori e cioè: il pensionamento di alcuni medici, la decisione di un terzo medico di effettuare ambulatorio a Casalguidi e la difficoltà a trovare sostituti.

Un problema che, almeno per i prossimi mesi, è stato temporaneamente risolto con l’arrivo del dottor Colombo.

Entrerà in servizio il prossimo 2 ottobre e sarà in ambulatorio cinque giorni a settimana: il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 e il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Nato a Firenze ma cresciuto a Pistoia, diplomato al liceo scientifico "Amedeo di Savoia", Colombo si è laureato nel capoluogo toscano. Attualmente sta frequentando la specializzazione, alternando gli studi alla pratica di medico di base: ha già alle spalle diverse sostituzioni, nonostante la giovane età. In questo primo periodo dovrebbe essere l’unico medico all’interno del distretto.

"Non so sinceramente se condividerò gli spazi con qualche collega – ha confermato – cosa porterò a Masotti? Entusiasmo e serietà, per quanto mi riguarda". La firma di Colombo rappresenta però una soluzione-tampone, anche perché il giovane medico sta terminando di specializzarsi: dovrebbe rimanere a Masotti fino alla prossima estate.

Nel frattempo, nei prossimi mesi, l’azienda sanitaria dovrebbe pubblicare un nuovo bando volto per individuare un medico di base in pianta stabile. L’argomento promette quindi di non esaurirsi e chissà che non possa approdare nuovamente in consiglio comunale. Ma almeno per il presente, gli utenti di Masotti, Castellina e Ponte di Serravalle possono tranquillizzarsi.

