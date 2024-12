A Lamporecchio serate da star

LAMPORECCHIO (Pistoia)

Cinque appuntamenti, uno in più della passata stagione, per un cartellone messo a punto con l’obiettivo di intercettare ed appassionare una fascia sempre più ampia di pubblico al Teatro Comunale di Lamporecchio (Pistoia). Dal 25 gennaio all’11 aprile un parterre di interpreti molto conosciuti anche al grande pubblico e a proprio agio tra teatro, cinema e tv, sarà protagonista di una programmazione varia e articolata, che vedrà testi di grande intensità e commedie brillanti, con spazio anche alla musica, da Luxuria a Veronica Pivetti, da Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino a Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli, ad Antonio Cornacchione e Pino Quartullo.

"Sono orgogliosa di annunciare l’inizio della stagione teatrale 2025 del nostro Teatro Comunale- spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Lamporecchio Serena Bavuso - Questo progetto rappresenta per me e per l’intera amministrazione un tassello fondamentale di un percorso di rinnovamento culturale e sociale che abbiamo fortemente voluto".