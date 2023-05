A Bacci il premio Guido Ruggieri Per lui il cielo non ha più segreti

Tanta appassionata ricerca e tanti brillanti traguardi. Lo raccontano le innumerevoli scoperte, pubblicazioni, iniziative e da oggi anche il Premio Guido Ruggieri, conferito al merito di tanto studio condotto da uno tra i più attivi soci del Gamp, Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese, Paolo Bacci. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di un personaggio che nella sua vita si dedicò allo studio dei pianeti, è stato assegnato sabato nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Cuneo, a cura dell’Uai-Unione astrofili italiani. In quel contesto è stato assegnato anche il Premio Gian Battista Lacchini alla giornalista Rai Silvia Rosa Brusin e il Premio Stella al merito, conferito all’astrofilo Edgardo Filippone, fondatore e storico presidente dell’Unione Astrofili Napoletani. Le ragioni del premio al ‘nostro’ Bacci risiedono nelle specifiche attività di ricerca e per le attività realizzate nel corso della sua carriera astrofila. Attuale coordinatore della Sezione di ricerca "Asteroidi" dell’Uai, Paolo Bacci ha partecipato a progetti internazionali di ricerca molto importanti. Il suo contributo per l’osservazione e la conferma di Nea è incessante. Inoltre, è uno dei pochi astrofili ad aver osservato l’asteroide interstellare 1I’Oumuamua. "Quest’anno il premio è toccato a me per una serie di risultati ottenuti dal 2006 a oggi – ha commentato con modestia Bacci che ha all’attivo 65 pubblicazioni scientifiche in veste di coautore e che è al 33esimo posto nel mondo tra coloro che più osservano gli asteroidi vicino alla Terra –. Oggi la dizione giusta che identifica chi, come me, fa osservazione e ricerca è “astronomi non professionisti“. Si può dire insomma che talvolta siamo ‘gli occhi dei professionisti’. Ricevere questo premio mi ha fatto piacere, ancor di più perché nel 2012 lo stesso premio è stato dato al presidente onorario del Gamp Luciano Tesi. È un po’ una specie di testimone, il riconoscimento alla continuità di un lavoro fatto sugli asteroidi. Siamo il primo osservatorio in Italia per scoperta numero asteroidi, questa storia parte da molto prima di me". Cinquantacinque anni, nella vita di tutti i giorni sostituto commissario della Polizia di Stato a Montecatini, ma la passione per il cielo, nata grazie all’allora vicino di casa Luciano Tesi, esiste da sempre. "Questo premio è il risultato di una collaborazione con tantissimi astrofili sia del Gamp che a livello nazionale. Un particolare ringraziamento ai soci del Gamp soprattutto a quelli che si occupano di didattica". "Da presidente è per me un orgoglio – commenta Samuele Marconi – avere un premiato dall’Uai per questa attività. Paolo è animato da una grandissima passione e ha conoscenze che lo avvicinano ai professionisti. Un riconoscimento importante per lui, ma anche per tutto il gruppo".

linda meoni