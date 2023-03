85 anni di Vannucci "Umiltà e coraggio per crescere ancora Pronti 4 nuovi vivai"

85 anni. Vannino Vannucci si emoziona scandendo il numero. Ripercorrere gli 85 anni di Vannucci Piante significa sfogliare mentalmente l’album di famiglia. Nella prima pagina la foto di Vannino senior che nel 1938, coltivando 8mila metri quadrati di terreno, scava il solco di quella che diventerà una lunga avventura imprenditoriale. Sopravvive alla Seconda guerra mondiale, resiste e rilancia mentre l’Italia si rialza. Poi nel 1961 ecco Moreno che inizia ad affiancarlo e che, per mano alla sua inseparabile Franca, compie il grande salto ampliando e modernizzando i vivai, per avanzare a grandi passi in un mercato sempre più internazionale. Il mondo è lì, basta avere il coraggio di conquistarlo. E lui ce l’ha. Come dimostra superando anche la devastante nevicata del 1985: si sveglia un giorno e i suoi campi sono una distesa di ghiaccio. Non resta niente, ma i Vannucci si rimboccano le maniche e ripartono. Il loro miracolo trasmette fiducia a tutto il settore pistoiese. "Poteva essere la fine, invece…", riflette Vannino, oggi con un senso di gratitudine e ammirazione. Vannino Vannucci, la sua azienda può vantare una lunga storia che l’ha trasformata in un colosso mondiale. Pensa sia il risultato anche di intuizioni e di scelte illuminate...