450 mila Alunni Toscani, Merenda a Rischio Nutrizionale

Prima campanella per 450 mila alunni toscani ma solo per uno su tre la merenda di metà mattina è una sana abitudine. Per tutti gli altri, due su tre, è un appuntamento sbilanciato in termini nutrizionali. Troppi carboidrati, proteine, snack grassi e bibite caloriche. A dirlo è Coldiretti Toscana che ripropone il progetto "Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare" con le imprenditrici del movimento Donne Impresa insieme a Campagna Amica.