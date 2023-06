10 anni di Pracchia in Musica, l'AFAP lancia una campagna di crowdfunding

Un anniversario speciale, dieci anni, da festeggiare a dovere. Ecco perché il festival "Pracchia in musica" attraverso l’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap) chiede l’aiuto di tutti, lanciando una campagna di crowdfunding su www.ideaginger.it perché si possa mettere in cantiere un’edizione ricca. "E’ un traguardo che agli inizi neppure immaginavamo – commenta il direttore artistico Alberto Spinelli –. E invece siamo qui, con l’entusiasmo di sempre, nuove idee, nuove collaborazioni. Il crowdfunding non è chiedere un’offerta, è coinvolgere la comunità del festival che in nove anni di ininterrotta attività nell’Appennino Pistoiese è diventata numerosa. È dire che il festival è di tutti, perché è inclusivo, partecipato e, se a una cosa tieni, fai in modo di dare una mano". Per realizzare un cartellone speciale (dall’11 al 29 agosto), due settimane intense con gruppi coinvolgenti, swing, canti folk irlandesi e musica classica, l’Afap dice per la prima volta: "Abbiamo bisogno di te, fai una donazione". Per dire grazie a chi vorrà rispondere con un contributo ci sono riconoscimenti simpatici e di forte valore simbolico: una locandina firmata dai musicisti del Festival, un aperitivo con il direttore artistico, una cena con gli artisti o un concerto privato. Gli appassionati potranno anche trovarsi citati nei programmi di sala o avere un posto riservato ai concerti. Sostenere il festival che porta la musica nelle terre alte può riservare piacevoli sorprese. Per chi volesse contribuire: www.ideaginger.it. Si può donare fino al 10 luglio. Info: 328.1822550; [email protected]

l.m.