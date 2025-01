Pisa, 13 gennaio 2025 - L’Opera della Primaziale Pisana organizza due visite guidate gratuite al Museo dell’Opera del Duomo per i residenti di Pisa e provincia. Gli appuntamenti si terranno sabato 18 gennaio e sabato 8 febbraio 2025, con inizio alle ore 14.30.

Le visite, condotte dagli storici dell’arte Marco Collareta e Lorenzo Carletti, permetteranno ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle opere custodite nel museo, tra cui sculture, dipinti e manufatti di grande valore storico e artistico.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro il 17 gennaio per la prima data ed entro il 7 febbraio per la seconda. Per prenotarsi, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero 3716363856, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.30.

Il Museo dell’Opera del Duomo ospita 380 opere distribuite in 26 sale, molte delle quali attribuite a maestri come Bonanno Pisano, Nicola Pisano e Giovanni Pisano.

Le visite guidate si svolgeranno in piccoli gruppi per garantire la migliore fruizione possibile delle opere e del percorso museale.