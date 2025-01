Usano un braciere per scaldarsi, famiglia intossicata dal monossido

Lucca, 24 gennaio 2025 - Attimi di paura questa mattina ad Altopascio, in località Marginone, dove una famiglia di origini senegalesi composta da padre, madre e due figli minori ha accusato malori dovuti a un’intossicazione da monossido di carbonio.

L’allarme è scattato intorno alle ore 7, quando i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti per una verifica strumentale presso l’appartamento della famiglia. Dai rilievi è emersa la presenza di monossido di carbonio all’interno della camera da letto. La fonte del gas è stata individuata in un braciere, alimentato con carbone fossile, utilizzato per riscaldare l’ambiente. Il padre e la figlia, avvertendo i primi sintomi, si sono recati autonomamente al pronto soccorso di Pescia, dove i medici hanno confermato l’intossicazione da monossido. Successivamente, il personale sanitario ha trasportato anche la madre e il figlio minore al pronto soccorso di Lucca per ulteriori controlli.