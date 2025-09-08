Un minuto di silenzio per Gaza e Palestina al liceo Dini di Pisa

Pisa, 8 settembre 2025 – Il liceo scientifico “U. Dini” osserverà lunedì 15 settembre alle 10:10 un minuto di silenzio per Gaza e per la Palestina. L’iniziativa, promossa a livello nazionale da “Scuola per la pace” Torino e Piemonte, “Docenti per Gaza” e “Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università”, è stata approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 2 settembre. L’obiettivo è ricordare “le migliaia di bambine e bambini, studenti e insegnanti che non andranno più a scuola perché colpiti da ordigni di guerra” e “le scuole e le università distrutte a Gaza e in Cisgiordania”, oltre a esprimere solidarietà “ai palestinesi che resistono continuando a voler studiare e insegnare”. I rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e il gruppo dirigente del Comitato Genitori hanno espresso il loro pieno sostegno alla decisione. “Si tratta di un atto in linea con la tradizione democratica e pacifista della nostra scuola – scrivono – che ribadisce il valore irrinunciabile della pace e della solidarietà fra i popoli. Ricordare e condannare l’uccisione di migliaia di giovani e di insegnanti e la distruzione di scuole e università è oggi un atto non solo di umana pietà, ma anche di denuncia contro l’inerzia dei governi che assistono inani a questa strage quotidiana di vite ed idee”.