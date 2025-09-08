Solidarietà al sindaco Cecchelli: il sostegno dell'Unità Migranti di Pisa

La lezione di Velasco

8 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Pisa
“Un atto di umanità non può diventare motivo di attacco personale”

San Giuliano Terme, 8 settembre 2025 – L’associazione Unità Migranti in Italia ha espresso vicinanza e solidarietà al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, destinatario di minacce e intimidazioni dopo la decisione di garantire una sepoltura dignitosa a Marah Abu Zhuri. “Un atto di umanità, rispetto e responsabilità istituzionale non può mai diventare motivo di attacco personale – sottolinea l’associazione –. Chi sceglie di difendere la dignità delle persone, a prescindere dalla loro origine, religione o condizione, non deve essere isolato o colpito con il linguaggio dell’odio”. La memoria di Marah “ci ricorda quanto siano fragili la pace e la giustizia, e quanto sia necessario impegnarsi ogni giorno per difenderle. Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza di chi perde la vita a causa di guerre, persecuzioni o discriminazioni”. L'Unità Migranti ribadisce inoltre la necessità di “costruire comunità basate sul rispetto e sulla convivenza pacifica” e rinnova l’appello a “un cessate il fuoco immediato, ovunque nel mondo, perché nessuna guerra porta libertà o sicurezza, ma soltanto dolore e nuove ingiustizie”. “Siamo al fianco del sindaco Cecchelli e di tutte le istituzioni, le associazioni e i cittadini che, ogni giorno, difendono i valori dell’umanità e della solidarietà”, conclude la nota.

