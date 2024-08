Tirrenia: Arrestato per furto e resistenza, obbligo di dimora per un 40enne

Tirrenia, 12 agosto 2024 - Ieri notte, le volanti della Questura di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino senegalese di 40 anni per furto all'interno di un ristorante in viale del Tirreno, a Tirrenia. Il proprietario del locale aveva segnalato alla polizia un furto in atto da parte di due individui. Grazie alla descrizione fornita, uno dei sospetti è stato rintracciato poco dopo e ha tentato la fuga, venendo però bloccato dagli agenti. La refurtiva, composta dal fondo cassa, una bottiglia di alcolici e altra merce, è stata restituita al legittimo proprietario. Durante l'arresto, l'uomo ha opposto resistenza, causando lievi lesioni agli agenti, guaribili in cinque giorni. Per questo, oltre al furto, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questa mattina, l'arresto è stato convalidato e il 40enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nella Provincia di Livorno, con la prescrizione di rimanere nella sua abitazione durante le ore notturne.