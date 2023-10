Volley, esordio con vittoria per Pediatuss Casciavola a Donoratico in Serie C

Casciavola (Pisa), 23 ottobre 2023 - Inizia con una vittoria il cammino della PediaTuss Casciavola nel campionato di serie C. Sul taraflex di Donoratico, tanto amaro nella scorsa stagione, le rossoblù sfoderano una prestazione, di sostanza e qualità, concedendo niente alle avversarie. SERIE C - Il primo starting six della stagione Tagliagambe lo disegna con Liuzzo in regia, Sgherri opposta, Lari e Messina di banda e Gori-Ciampalini al centro, nel ruolo di libero si alternano La Rocca e Tellini. Il primo strappo della partita è di marca PediaTuss, ma dopo un timeout chiesto da Ricoveri, le padrone di casa con un parziale di 4-0 ricuciono e si riportano in linea di galleggiamento. Le rossoblù insistono e grazie ad un ace di Liuzzo ed i punti di Lari e Messina si riportano avanti, stavolta senza più essere riprese. Il finale è mitigato da due set point annullati, prima di un errore delle avversarie che regala il primo parziale alla PediaTuss. Nel secondo set Tagliagambe ripropone lo stesso sestetto, l’avvio è scioccante con un 5-0 per Donoratico che non ci sta a fare la vittima sacrificale. Il tempo di una scossa del coach durante il time out e le rossoblù si rimettono in linea di galleggiamento e con un parziale di 9-4 ritrovano la parità. Da questo punto in poi è un monologo casciavolino: i muri di Gori, gli ace di Ciampalini con Sgherri, Lari e Messina a mettere a terra i palloni distribuiti da Liuzzo, scavano un solco profondo. Nel finale di set, spazio per due debutti: prima Raniero al posto di Lari, poi Marsili per Sgherri. Al primo set point stavolta la PediaTuss chiude il conto e si porta sul 2-0. Nel terzo set il canovaccio della partita non cambia, con alcune ottime difese Donoratico prova a restare aggrappata al match, ma il 4-4 iniziale sarà ultima volta che le due squadre sono appaiate, un parziale di 11-2 schianta la partita, le rossoblù poi gestiscono bene il vantaggio e anche in questa frazione c'è lo spazio per due cambi: il primo segna il debutto della giovane classe 2007 Marino che al centro prende il posto di capitan Gori, il secondo vede il ritorno in campo di Raniero al posto di Lari top scorer della partita che si chiude al primo match point e vede la Pediatuss assicurarsi i tre punti.

Ecoresort Donoratico vs PediaTuss Casciavola 0-3 (19-25; 15-25; 15-25) DONORATICO: Barbero, bernardeschi, Biondi, Fidanzi, Gambicorti, Gili, Guerrini, magnani, Rosellini, Dalvadori, Tommasini, Venturini. All. Ricoveri PEDIATUSS: Barsacchi, Ciampalini 6, Gori 7, La Rocca, Lari 20, Liuzzo 3, Marino, Marsili, Messina 8, Panelli, Raniero, Sgherri 5, Tellini, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Agostino Isca ARBITRO: Andrea Salvadori SERIE D - Alla terza giornata di campionato arriva la prima sconfitta da zero punti per la Katinka Travel che sul campo di Grosseto lotta per tre dei quattro set, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. Quello maremmano si conferma ancora una volta un campo ostico, ma da considerare anche la differenza degli obiettivi: quello della parmanenza in categoria per le casciavoline, quello della promozione per la Pallavolo Grosseto. Due campionati diversi da giocare quindi, ma per due set interi non si è vista la differenza. Parte sparata la Katinka Travel che resta sempre avanti nel punteggio fino ad arrivare al 24-20 che consegna quattro palle set. La reazione delle padrone di casa è veemente, si arriva al 24-24, ma poi sale in cattedra Lancioni, subentrata a Di Coscio in battuta, che piazza l’ace che risolve il parziale. Sulle ali dell’entusiasmo la Katinka Travel inizia il secondo set mantenendo sempre dalla sua parte l’inerzia della partita. Il primo vantaggio per Grosseto arriva sul 20-19 e da qui in poi nasce un’altra partita, nel biancorosse vincono il set e dominano letteralmente il terzo nel quale Centi e compagne si arrendono senza combattere. Nel quarto invece la musica cambia: Grosseto resta sempre avanti, ma le rossoblù non mollano la presa, restano in partita ed arrivano ad annullare due match point portandosi sul 24-24. Contrariamente al primo parziale, stavolta i vantaggi premiano la maggiore lucidità della squadra di casa che si porta a casa l’intera posta.

Pallavolo Grosseto vs Katinka Travel Casciavola 3-1 (24-26; 25-19; 25-16; 26-24) GROSSETO: Allegro, Brabarossa, Biserni, Cervetti, Giovani, Guerrini, Lucchesi, Marku, Picci, Sallei, Sestini, Viero, Volpi, Zanelli. All. Alpini KATINKA TRAVEL: Di Coscio, Lancioni (2), Bolognini (4), Chiarugi (3), Caciagli (5), Caponi (15), Nanni (10), Puccini (2), Grande (5), Corsini (7), Centi, Funel. Allenatore: Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi; ARBITRO: Alessio Funari

M.B.