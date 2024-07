Strepitoso Roberto Lacorte: il pilota pisano trionfa nel “Paul Ricard”

Pisa, 24 luglio 2024 – 'Veni, vidi, vici': Roberto Lacorte ed il team Cetilar Racing prendono tutto al 'Paul Ricard', centrando un doppio successo nella classe Am in occasione dell'apparizione one-shot fatta nel GT Open lo scorso fine settimana. La squadra tutta italiana supportata dalla AF Corse ed impegnata da tre stagioni a tempo pieno in USA nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance, è scesa in pista sul circuito francese con la Ferrari 296 GT3 n.47 condotta dal pilota toscano, in questa circostanza in equipaggio singolo.

E sul tracciato di Le Castellet, Lacorte è stato protagonista assoluto nel week-end fin da sabato, quando ha conquistato la pole della Am stampando il 13° responso assoluto per poi centrare il successo di classe al suo esordio assoluto nella serie continentale. Una prestazione eccellente, che ha replicato domenica quando si è nuovamente issato in pole nella classe Am per andare quindi a vincere una Gara 2 resa estremamente complicata dalle condizioni meteo.

Per Lacorte quindi doppia pole e doppia vittoria, a coronare un fine settimana praticamente perfetto in quello che è stato il suo ritorno nel motorsport europeo, prima di tornare negli States per le due ultime tappe di Indianapolis e Road Atlanta.

"Sono molto contento del week-end. Abbiamo ottenuto una doppia vittoria che è un premio per tutti i ragazzi di AF Corse, che hanno lavorato come sempre al massimo, riuscendo a mettere in pista una macchina eccellente - ha commentato Roberto Lacorte - Le due gare sono state molto impegnative, soprattutto la seconda, per le condizioni meteo instabili. Il livello del GT Open è alto, è una bagarre continua, ma grazie all’esperienza accumulata in questi anni siamo riusciti a gestire al meglio tutte le fasi più importanti della gara e a portare a casa una doppia vittoria di categoria per niente scontata. Ora torniamo negli Stati Uniti, dove ci aspettano due gare molto importanti, la prima delle quali, peraltro, in una pista leggendaria come Indianapolis che per noi è anche inedita, visto che è la prima volta che ci corriamo. Un ulteriore stimolo per continuare a fare bene dando come sempre il cento per cento".

Dopo i successi nel World Endurance Championship (WEC) a Portimao nel 2021 e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance (vedi il trionfo nella 12 Ore di Sebring 2022), Cetilar Racing aggiunge quindi un nuovo capitolo alla sua storia di vittorie, andando a segno su una delle piste più iconiche del panorama europeo.