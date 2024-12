Riparte la stagione del Pisa Beach Soccer, confermato lo staff tecnico

Pisa, 5 dicembre 2024 - Il Lenergy Pisa BS preme sull’acceleratore e in vista della stagione 2025 conferma lo staff tecnico della prima squadra. Settimo anno nerazzurro per Matteo Marrucci, allenatore di comprovata esperienza alla guida di uno staff che prosegue sulla linea della continuità un lavoro avviato ormai da anni. Piena la fiducia garantita dalla società nell’operato di mister Marrucci, che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Francesco Giacovelli, dal fisioterapista brasiliano Silas Fantinato e da altri componenti.

Il presidente del Pisa Bs Alessandro Donati è molto soddisfatto per la stagione che si appresta a cominciare e spiega la concezione del progetto sportivo. "Andiamo a ufficializzare qualcosa che va in continuità con il passato recente - dichiara il presidente del sodalizio nerazzurro -. Il progetto sportivo va avanti, condiviso da parte della società, portando avanti le scelte che abbiamo fatto negli ultimi anni. Lo scorso anno è stata una stagione con molte novità in organico, ma avevamo già concordato che quella che verrà sarebbe stata una stagione nella quale saremmo andati insieme"

Andrea Pelli, in duplice veste di vicepresidente e direttore sportivo, chiarisce alcuni aspetti sul progetto sportivo. "Questo staff ci ha dato certezze importanti e, più che riconfermarlo, è un percorso che va avanti dal 2019 - afferma Pelli -. Ci auguriamo che nei prossimi anni ritorni non solo il bel gioco, ma anche le vittorie importanti che ci hanno sempre contraddistinto".

Il tecnico Matteo Marrucci infine parla della sua eredità e di come sia passato in questi anni dall'essere un giocatore alla sua nuova avventura di allenatore che lo ha consacrato in nerazzurro. "Quella che sta iniziando è la settima stagione per me. Ho fatto prima il giocatore, poi l'allenatore giocatore e infine, dopo un'esperienza fuori dal Paese, sono tornato e sono qui da quattro anni - dichiara Marrucci -. Per questo ringrazio presidente, giocatori, e staff, che mi sopportano da tanto tempo. Punteremo in alto quest'anno. Nelle ultime tre stagioni abbiamo giocato due finali di Eurowinners cup che ci danno una carica particolare, ma anche i titoli italiani in campionato e in coppa - conclude l'allenatore del Pisa Beach Soccer -. L'Europa però resterà il nostro obiettivo principale".