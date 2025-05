Tramoni, futuro nerazzurro. “Voglio giocare la Serie A vestendo la maglia del Pisa”

Pisa, 13 maggio 2025 – Sono tanti i nomi marchiati a fuoco nella storia della meravigliosa galoppata del Pisa verso la Serie A, e su tutti brilla la firma di Matteo Tramoni. Cervello, classe e talento della squadra di Inzaghi, un vero trascinatore offensivo con 13 reti e tre assist in 25 partite giocate. Non è un caso se, durante la festa, sia sbucato fuori un poster ironico con “San Matteo da Ajaccio”, ad incoronarlo come protettore di Pisa e di tutta la squadra. Classe 2000, arrivato all’ombra della Torre nella stagione 2022, è pronto alla definitiva consacrazione.

Matteo Tramoni, classe 2000, è stato uno dei trascinatori del Pisa (foto di Enrico Mattia Del Punta)

Uno dei migliori giocatori di tutta la Serie B, che ha più volte tolto le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà. Durante la festa in Comune, il numero 11 nerazzurro ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Nazione, parlando anche del suo futuro, rassicurando tutti i tifosi.

Tramoni, cosa significa questa promozione?

“Non riesco a spiegare quanto io sia contento, è un’emozione incredibile. Questi giorni sono stati fantastici, anche i festeggiamenti con i tifosi sono stati bellissimi, è davvero qualcosa di indescrivibile. Tutta la squadra è davvero molto contenta di questo momento”.

Quando avete capito che poteva essere una stagione storica?

“Io ho capito da subito che eravamo un grande gruppo e che avremmo potuto fare grandi cose. Sapevamo che con il mister potevamo fare qualcosa di speciale, e ci siamo riusciti”.

L’anno prossimo sarai ancora a Pisa?

“Qui sto molto bene, davvero benissimo. Voglio giocare in Serie A con questa maglia”

San Siro, Olimpico, Stadium, siete pronti a calcare questi palchi l’anno prossimo?

“Abbiamo tutti il sogno di giocare in questi grandi stadi, sarà una cosa bellissima che vogliamo fare e non vediamo l’ora”.