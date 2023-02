"Porto Viro è una sorpresa"

I Lupi della Kemas Lamipel giocano alle 18 a Porto Viro, in provincia di Rovigo. E’ la seconda volta nella storia biancorossa. Le novità degli ultimi anni provengono dal Nord Est: Prata di Pordenone, Motta di Livenza e, appunto, Porto Viro. I veneti occupano la sesta posizione in classifica. Squadra nuova, con giocatori di assoluto livello, allenatore rampante, ambiente carico: tutti ingredienti per una gara aspra, da giocare su ritmi sostenuti. Squadre al completo per un esito incerto. "Porto Viro non è una sorpresa- dice Mastrangelo, coach biancorosso -. E’ una squadra che doveva stare là, in una zona di riguardo. E’ piena di ragazzi che ho allenato: Bellei, Vedovotto, Erati, Barone e Russo. Garnica era con me l’anno scorso a Reggio Emilia. Lo stesso assistente di coach Battocchio, vale a dire Mattioli, ha lavorato con me in Emilia. Sono persone con cui ho condiviso tanti bei momenti.

La partita avrà un sapore particolare. Sarà una gara difficile, su un campo difficile, ma non ci sono alibi: dovremo essere pronti alla battaglia. E’ un momento importante per tutti. In modo particolare per noi". Al tecnico di Gioia del Colle, fanno seguito le parole di Leonardo Colli: "Il fattore campo sta condizionando il campionato. Ogni squadra gioca meglio in casa propria. Noi siamo terzi e, se vogliamo rimanerci, dobbiamo migliorare in trasferta. Stiamo tutti ragionando su questo e lavorando. Proveremo a farlo fin da oggi. Vorrei ringraziare i nostri tifosi che ci regalano importanti emozioni. Chiedo loro di continuare a sostenerci". Il capitano della Kemas Lamipel sta disputando una stagione di rilievo ed è tornato su livelli di eccellenza dopo le ultime due stagioni in chiaroscuro. Colli farà coppia con Maiocchi quale schiacciatore di banda. Per gli altri cinque posti sono confermati: Coscione, Motzo, Truocchio, Vigil ed il libero Morgese.

Marco Lepri