Pisa-Spezia, città blindata. Corteo degli ultras che poi disertano lo stadio

Pisa, 27 gennaio 2024 – Il Pisa sfida lo Spezia in una giornata di protesta. Nella cornice della 22ª giornata di Serie B, la città di Pisa si è trasformata in una vera e propria area militarizzata. La tifoseria organizzata nerazzurra ha proclamato uno sciopero, manifestando il proprio dissenso per le condizioni dell'impianto e la scarsa disponibilità di biglietti, soprattutto nel settore della Curva Nord.

I sostenitori pisani hanno dato vita a un lungo corteo per le vie del centro cittadino, concludendolo davanti a piazza Manin, all'ombra della celebre torre pendente. Qui, hanno salutato e incitato i giocatori del Pisa prima dell'inizio della partita. La tifoseria ultras del Pisa ha scelto di non varcare le porte dello stadio Romeo Anconetani, optando per una protesta simbolica. La manifestazione si è svolta pacificamente, senza episodi di disordine. Nel frattempo, undici pullman carichi di tifosi spezzini, arrivati a Pisa in treno e con mezzi propri, sono stati scortati fino al settore ospiti, in una città completamente blindata.