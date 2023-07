Knaster. "Riporterò il Pisa in Serie A. Il centro sportivo sarà pronto in due anni"

Pisa, 24 luglio 2023 - Il patron nerazzurro Alexander Knaster ha parlato per la prima volta ai microfoni di 50 Canale. Poche semplici parole, ma importanti per definire il futuro. SERIE A - "Riporterò il Pisa in Serie A. Questo è il nostro obiettivo - ha detto ai microfoni di Aldo Orsini il proprietario del sodalizio nerazzurro -. Ci vorrà pazienza, ma non troppa. Non so ancora dire quando, ma succederà. Abbiamo allestito una bella squadra, sarà migliore dello scorso campionato". Domani sera infatti a partire dalle 21.00 in diretta su 50 Canale (streaming www.50canale.tv), uno speciale dedicato al ritiro dei neroazzurri in Val Seriana, tra cui la storica intervista a Knaster. CENTRO SPORTIVO - Tra gli argomenti anche quello dedicato al centro sportivo: "Tra due anni sarà pronto". A settembre infatti partiranno i lavori e, per il completamento del centro di Gagno, il patron ha fissato a due anni il termine dei lavori. Michele Bufalino