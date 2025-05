Daan Hoole vince la crono Lucca-Pisa. Arrivo spettacolare all’ombra della Torre

Pisa, 20 maggio 2025 – Daan Hoole ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 2025, la cronometro individuale Lucca-Pisa di 28,6 chilometri. Isaac Del Toro mantiene la maglia rosa, ma il messicano della UAE Team Emirates-XRG ha perso gran parte del vantaggio che aveva su Juan Ayuso. È stata una cronometro che ha dato tante indicazioni e che di fatto scombina le gerarchie della classifica generale.

"È incredibile. Sono emozionatissimo e voglio ringraziare tante persone – ha dichiarato Hoole – Mi sentivo bene e puntavo a questa tappa, ma non avrei mai pensato di riuscirci davvero. I big della classifica generale hanno preso la pioggia e questo ha cambiato molto la corsa, ma sono comunque riuscito a battere Josh Tarling nelle stesse condizioni. Mi ha sorpreso riuscire a superarlo: è uno dei migliori cronoman al mondo. Ho fatto una buona seconda parte, che mi ha permesso di recuperare tempo su di lui. Una vittoria al Giro è qualcosa di speciale. Sono felicissimo!".

Decisive le condizioni meteo, con la pioggia nel finale che ha rallentato gli uomini di classifica: a vincere è stato l'olandese della Lidl-Trek, col tempo di 32'30", secondo il favorito Joshua Tarling, il cronoman della Ineos si è piazzato a 7". Terzo il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a 10". Decisiva la prestazione di Primoz Roglic, diciassettesimo a 1'15", ma lo sloveno della Red Bull-Bora-hansgrohe ha recuperato parecchio terreno in classifica (ora è quinto a 1'18" dalla maglia rosa).

Lo spagnolo Juan Ayuso ha invece ridotto lo svantaggio da Isaac Del Toro, compagno di squadra che però resta in maglia rosa con un vantaggio di 25". Ancora terzo Antonio Tiberi, l'azzurro è a 1'01" dal messicano. Domani, 21 maggio, l'undicesima frazione, la Viareggio-Castelnovo ne' Monti di 186 km: sarà una tappa movimentata, con il San Pellegrino in Alpe da affrontare a metà percorso.

Una città vestita a festa, Pisa ha accolto il Giro con l’entusiasmo delle grandi occasioni. In piazza, nonostante il maltempo, si sono riuniti residenti e turisti per assistere all’arrivo ma anche a tutto lo spettacolo che ha preceduto la fine della tappa. Il grande show dei paracadutisti dell’esercito ha tenuto tutti col gli occhi al cielo durante i lanci all’ombra della Torre. “Uno spettacolo unico che dopo anni torna a Pisa – ha detto il sindaco Michele Conti – Questa tappa che parte dalla vicina Lucca, città con la quale abbiamo una profonda sinergia, è sicuramente importante da un punto di vista sportivo, ma lo è anche da un punto di vista turistico ed economico. Una grande giornata di festa per i pisani e per tutti i visitatori per la quale l’amministrazione comunale si è impegnata moltissimo”.