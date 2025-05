Calcio. San Giuliano in Eccellenza

Pisa 19 maggio 2025 – Il San Giuliano è in Eccellenza. La squadra del patron Massimo Donati e del presidente Roberto Nusca approda nella massima serie dilettantistica regionale dopo aver battuto in finale la Larcianese. Una vittoria di misura per 1 – 0 grazie alla rete decisiva firmata al 15’ da Doveri. I ragazzi di mister Roventini e mister Cordoni hanno vinto la finalissima sul campo neutro “Bellucci” di Agliana conquistando la categoria ai play-off e riscattando la sconfitta di Coppa al ‘Bozzi’ di Firenze contro la Sansovino. San Giuliano nella storia grazie al gol dalla distanza di Lorenzo Doveri, classe 2006, che ha coronato il lavoro del Ds Andrea Luperini: in due anni, due promozioni, che hanno portano il San Giuliano dalla Prima Categoria all'Eccellenza. Questo il tabellino della finale. Larcianese: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Vallesi, Salerno, Lo Russo, Sarti, Ba, Ferraro, Tersigni. A disposizione Bellandi, Tafi, Iannello D., Maarouf, Capetta, Seghi, Romani, Ndiaye, Mori Mi.. All. Roventini Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Artal, Pasquini, Lorenzini, Nacci, Cantini, Dessi, Bellucci, Ghelardoni M., Brega. All. Cerasa Marcatore: 15’ Doveri L.